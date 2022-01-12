BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Fonu" adına yapılacak işlemler için 13/01/2022 tarihinden itibaren "ZBJ" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993055BIST