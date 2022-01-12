BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.01.2022 16:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Fonu" adına yapılacak işlemler için 13/01/2022 tarihinden itibaren "ZBJ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993055
BIST
16:542.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 21,17
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:5413,7900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0169
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:5415,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0302
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
16:54808,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 808,57
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:54
|DOBUR
|118,80
|23.867.542
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.513.415
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|29.087.037
|% 9,93
|
|GEDZA
|19,39
|38.414.747
|% -8,10
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,33
|67.489.969
|% -4,84
|
|EUHOL
|2,73
|7.965.524
|% -3,87
|
|KRDMD
|12,94
|5.147.325.239
|% 2,37
|
|SISE
|15,40
|2.947.728.114
|% 4,34
|
|THYAO
|27,02
|2.413.783.847
|% 0,45
|
|EREGL
|31,88
|2.088.749.014
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,85
|1.238.968.401
|% 2,67
|
|KRDMD
|12,94
|5.147.325.239
|% 2,37
|
|YKBNK
|3,85
|1.238.968.401
|% 2,67
|
|SISE
|15,40
|2.947.728.114
|% 4,34
|
|EKGYO
|2,38
|292.664.661
|% 0,42
|
|GARAN
|11,86
|1.183.804.918
|% 0,68
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7785
|13,7900
|% -0,12
|
|Euro
|15,7131
|15,7299
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,8150
|18,9093
|% 0,34
|
|Frank
|14,9485
|15,0386
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6665
|3,6849
|% 0,05
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,00
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.444
|33,00
|
|Tam
|5.339
|5.474
|39,09
|
|Yarım
|2.580
|2.648
|18,91
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,46
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,17
|10,18
|0,07
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|0,59
|