***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.10.2023 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sayın Ersin Koca'nın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206790BIST