***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2023 15:12
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.10.2023 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sayın Ersin Koca'nın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206790
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