***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, İstanbul Anadolu Yakasında yapımına başlanan hastene projesinin mekanik taahhüt işlemlerini yapmak üzere Aydın Sağlık Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş ile ön anlaşma sağlamış ve sözleşme çalışmalarına başlamıştır.İlgili projenin süresi 12 ay olarak planlanmakta olup, detayları nihai anlaşmaya varıldığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220537BIST