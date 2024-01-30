***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 18:25
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş, Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. ile firmanın Konya ili Yunak ilçesinde yapmayı planladığı 10 MWp lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımıyla ilgili olarak sözleşme imzalamıştır.
Yatırımın ilk 5 MWp'ının 2024 yılı 4. çeyreğinde, ikinci 5 MWp'nın ise 2025 yılı 2. çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243829
BIST
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18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 8.513
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|Önceki Kapanış
|: 8.472
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8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0096
|Açılış
|: 30,3400
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|Önceki Kapanış
|: 30,3050
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30,6218
En Düşük
30,1864
18:0532,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 32,8300
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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En Düşük
32,8386
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En Yüksek
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|: 0,04%
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|Açılış
|: 1.982,98
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|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
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En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
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|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3491
|30,3546
|% 0,03
|
|Euro
|32,9330
|32,9454
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,2767
|38,4686
|% -0,46
|
|Frank
|34,9936
|35,2044
|% -0,26
|
|Riyal
|8,0734
|8,1139
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|919,95
|921,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,12
|974,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,09
|82,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,75
|2.033,11
|% 0,66
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