***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş, Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. ile firmanın Konya ili Yunak ilçesinde yapmayı planladığı 10 MWp lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımıyla ilgili olarak sözleşme imzalamıştır.Yatırımın ilk 5 MWp'ının 2024 yılı 4. çeyreğinde, ikinci 5 MWp'nın ise 2025 yılı 2. çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243829BIST