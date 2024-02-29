***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%0Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih29/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimizin ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş.'nin teklif vermiş olduğu Dünya Göz Hastanesi projesi ihalesinin lehimize sonuçlandığı tarafımıza bildirilmiş olup ilgili proje kapsamında:Birleşim Mühendislik A.Ş. Mekanik tesisat işleri için 35.000.000 TL (KDV Hariç)Erde Mühendislik A.Ş. Elektrik Tesisat İşleri için 32.000.000 TL (KDV Hariç)bedelle sözleşme imzalamıştır. İlgili projenin toplam tutarı KDV dahil 80.400.000 TL'dir.İşin süresi ise 6 ay sürecek şekilde planlanmıştır.Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252878BIST