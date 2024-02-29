***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.02.2024 09:51
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimizin ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş.'nin teklif vermiş olduğu Dünya Göz Hastanesi projesi ihalesinin lehimize sonuçlandığı tarafımıza bildirilmiş olup ilgili proje kapsamında:
Birleşim Mühendislik A.Ş. Mekanik tesisat işleri için 35.000.000 TL (KDV Hariç)
Erde Mühendislik A.Ş. Elektrik Tesisat İşleri için 32.000.000 TL (KDV Hariç)
bedelle sözleşme imzalamıştır. İlgili projenin toplam tutarı KDV dahil 80.400.000 TL'dir.
İşin süresi ise 6 ay sürecek şekilde planlanmıştır.
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252878
BIST