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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

11.03.2024 09:45
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

     Şirketimiz ile Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında Acıbadem Kartal Hastanesi projesinin 2'nci faz mekanik tesisat işleri için KDV dahil 141.908.988 TL olmak üzere yeni bir  anlaşma imzalanmıştır.
Şirketimizin imzaladığı sözleşmenin bedeli ilk faz ile beraber  KDV dahil toplam 219.908.988 TL olup işin süresi ise 6 ay olarak planlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257318


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 7.070,00 6.773.060 % 10,00  
ALVES 41,58 25.584.756 % 10,00  
JANTS 210,10 149.619.644 % 10,00  
DGATE 49,50 14.846.748 % 10,00  
UFUK 289,00 4.562.732 % 9,99  
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Dolar 31,9980 32,0027 % 0,29  
Euro 35,0650 35,0817 % 0,28  
Sterlin 42,4780 42,6910 % -0,03  
Frank 37,7027 37,8917 % 0,05  
Riyal 8,8163 8,8604 % -0,00  
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10:29 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,35 24,38 % 0,66  
Platin 917,18 920,57 % 0,66  
Paladyum 1.022,51 1.028,36 % 0,66  
Brent Pet. 81,86 81,86 % 0,66  
Altın Ons 2.180,79 2.181,15 % 0,66  
Seans Raporu 10:29
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