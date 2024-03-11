***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAcıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%0Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih11/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ile Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında Acıbadem Kartal Hastanesi projesinin 2'nci faz mekanik tesisat işleri için KDV dahil 141.908.988 TL olmak üzere yeni bir anlaşma imzalanmıştır.Şirketimizin imzaladığı sözleşmenin bedeli ilk faz ile beraber KDV dahil toplam 219.908.988 TL olup işin süresi ise 6 ay olarak planlanmaktadır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257318BIST