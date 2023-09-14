***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 11:15
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194844
BIST
'
14:047.913
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -101,36
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.869
En Yüksek
8.047
14:0426,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0114
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:0428,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0656
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,8048
14:041.653,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.653,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:04
|ELITE
|39,60
|39.362.558
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|28.585.149
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|INGRM
|667,20
|120.958.449
|% 9,99
|
|VKFYO
|26,90
|87.251.051
|% 9,98
|
|ASUZU
|254,80
|749.683.275
|% -10,00
|
|EMKEL
|37,52
|94.281.959
|% -9,98
|
|BYDNR
|44,62
|41.962.426
|% -9,97
|
|TDGYO
|12,01
|19.164.483
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.123.681.734
|% -9,96
|
|SASA
|49,08
|5.958.137.020
|% -1,25
|
|SISE
|55,40
|3.675.368.164
|% 0,27
|
|ENKAI
|38,16
|3.262.092.477
|% 3,30
|
|ISCTR
|21,40
|3.253.805.892
|% -0,65
|
|THYAO
|229,30
|2.965.034.988
|% -1,04
|
|KATMR
|1,98
|315.603.580
|% -4,81
|
|ISCTR
|21,40
|3.253.805.892
|% -0,65
|
|ZOREN
|4,70
|593.114.894
|% -2,29
|
|SASA
|49,08
|5.958.137.020
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,32
|666.388.384
|% -3,27
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9405
|26,9471
|% 0,04
|
|Euro
|28,9767
|28,9850
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,4813
|33,6492
|% -0,20
|
|Frank
|30,0389
|30,2198
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,00
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,61
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,10
|
|Cumhuriyet
|11.233
|11.402
|-50,00
|
|Tam
|11.000
|11.075
|-30,00
|
|Yarım
|5.517
|5.560
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.780
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,61
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|1,01
|