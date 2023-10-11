***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2023 14:22
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204204
BIST
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16:018.388
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0127,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0201
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0129,4578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:011.669,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.669,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,78
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TKNSA
|35,86
|594.635.516
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.619.548
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.033.161
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.157.519
|% -9,95
|
|ARENA
|29,94
|124.281.366
|% -8,05
|
|SKBNK
|7,00
|986.436.452
|% -7,89
|
|TETMT
|2.580,00
|29.247.624
|% -7,86
|
|IHAAS
|20,76
|529.619.261
|% -6,99
|
|PETKM
|24,74
|4.279.148.245
|% 0,41
|
|THYAO
|232,10
|3.970.185.613
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,50
|3.324.385.503
|% 2,74
|
|ISCTR
|25,50
|2.935.266.629
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,38
|2.897.413.781
|% 0,83
|
|ZOREN
|6,26
|1.408.152.452
|% -2,03
|
|EKGYO
|8,25
|1.480.919.613
|% -1,79
|
|PETKM
|24,74
|4.279.148.245
|% 0,41
|
|ODAS
|13,67
|2.371.973.410
|% 0,15
|
|YKBNK
|19,38
|2.897.413.781
|% 0,83
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7274
|27,7348
|% 0,06
|
|Euro
|29,4376
|29,4556
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,0271
|34,1977
|% 0,24
|
|Frank
|30,6141
|30,7985
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3706
|7,4075
|% 0,06
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|12,77
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|11,67
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.333
|11.418
|22,00
|
|Yarım
|5.684
|5.731
|16,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,65
|0,19
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-0,73
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14OYAKC
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 74.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 247, 710 adet işlem
-
16:13YESIL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 162, 295 adet işlem
-
16:12MGROS
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 388.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 449 adet işlem
-
16:11TRGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 34.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 702 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 64 kaybederek (% -0.54 ) 8, 776