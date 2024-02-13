***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2024 14:35
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249098
BIST
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16:139.136
En Düşük
|Değişim
|: -0,42%
|| -38,91
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.105
En Yüksek
9.217
16:1330,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0109
|Açılış
|: 30,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
16:1333,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0744
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1948
En Düşük
33,0544
16:132.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,69
|Açılış
|: 2.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:13
|CELHA
|30,58
|20.672.684
|% 252,30
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|AVHOL
|55,60
|308.471.387
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|130.682.509
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|43.213.611
|% 9,99
|
|BINHO
|623,50
|2.631.659.471
|% -6,94
|
|GLBMD
|43,14
|198.467.684
|% -6,66
|
|MAGEN
|13,10
|125.918.421
|% -6,43
|
|VBTYZ
|143,80
|207.560.533
|% -6,38
|
|GEDZA
|26,86
|106.080.157
|% -6,28
|
|EREGL
|47,30
|7.171.180.470
|% 1,94
|
|THYAO
|287,25
|7.103.753.705
|% -1,03
|
|ISCTR
|27,62
|6.104.018.137
|% 1,02
|
|SASA
|41,36
|5.037.038.545
|% 3,61
|
|GUBRF
|197,80
|4.955.202.270
|% 9,95
|
|EKGYO
|10,89
|3.771.522.266
|% 3,91
|
|ZOREN
|5,27
|1.531.819.871
|% 3,54
|
|ISCTR
|27,62
|6.104.018.137
|% 1,02
|
|KLGYO
|5,35
|982.855.101
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,58
|405.254.118
|% 3,20
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7183
|30,7229
|% 0,04
|
|Euro
|33,1805
|33,1930
|% 0,22
|
|Sterlin
|38,8444
|39,0392
|% 0,45
|
|Frank
|34,8301
|35,0399
|% -0,30
|
|Riyal
|8,1675
|8,2085
|% 0,00
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|895,29
|896,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|904,48
|908,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,57
|82,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,32
|2.028,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:13
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16:28OYLUM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 316, 725 adet işlem
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16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 44 kaybederek (% -0.17 ) 9, 703
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16:27XU100
Endeks 9, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 111, 033.00 milyon TL de
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16:27PRKME
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 25.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 710 adet işlem
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16:26SURGY
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 56.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 865, 644 adet işlem