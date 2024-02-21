***BRLSM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.02.2024 15:01
***BRLSM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRLSM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Samet Aktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251029
BIST
'
17:329.263
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -81,75
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3231,0040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0938
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3233,5578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1097
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:322.021,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,57
|Açılış
|: 2.021,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler17:30
|VESTL
|91,30
|3.370.270.590
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|423.702.996
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|COSMO
|156,30
|82.807.160
|% 9,99
|
|KFEIN
|171,80
|124.231.298
|% 9,99
|
|AYCES
|1.371,00
|340.165.641
|% -9,98
|
|BAYRK
|45,82
|239.894.951
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.377.905
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
|
|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
|
|MIATK
|74,90
|9.177.902.303
|% 8,79
|
|THYAO
|279,00
|7.658.797.661
|% -0,80
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
|
|KONTR
|287,25
|5.560.473.572
|% 8,29
|
|ZOREN
|6,04
|2.457.767.377
|% 2,55
|
|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
|
|EKGYO
|10,70
|2.543.688.825
|% -0,83
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
|
|ODAS
|10,36
|1.925.351.784
|% 5,50
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9982
|31,0034
|% 0,30
|
|Euro
|33,5399
|33,5561
|% 0,32
|
|Sterlin
|39,0393
|39,2351
|% 0,34
|
|Frank
|35,0905
|35,3019
|% 0,45
|
|Riyal
|8,2424
|8,2838
|% 0,30
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|890,05
|891,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,45
|962,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,24
|82,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,39
|2.028,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:45USAK
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 651 adet işlem
-
17:44ALFAS
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 110.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 601, 043 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 9, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 129, 107.00 milyon TL de
-
17:43KRSTL
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 995, 150 adet işlem
-
17:41IHYAY
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 367, 124 adet işlem