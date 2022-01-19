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***KOCFN* *ZKBVK* *KFKTF* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

19.01.2022 17:47
***KOCFN* *ZKBVK* *KFKTF* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***KOCFN******ZKBVK******KFKTF******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ZKBVK, KFKTF, QNBFL, KOCFN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK42236 500.000.000 19.01.2022 27.04.2022 21.01.2022
- Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. KFKTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKFTF72218 150.000.000 19.01.2022 20.07.2022 21.01.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR32257 110.310.000 19.01.2022 31.03.2022 21.01.2022
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKCTF72223 150.000.000 18.01.2022 07.07.2022 21.01.2022


İlgili Şirketler [ZKBVK, KFKTF, QNBFL, KOCFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995197


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,75 167.542.938 % 10,00  
EUHOL 3,74 36.189.047 % 10,00  
SANEL 7,92 47.192.905 % 10,00  
TETMT 507,60 57.747.029 % 9,99  
EMNIS 31,48 3.515.010 % 9,99  
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Dolar 13,4267 13,4388 % -0,67  
Euro 15,2442 15,2604 % -0,37  
Sterlin 18,2749 18,3665 % -0,33  
Frank 14,6064 14,6944 % -0,59  
Riyal 3,5700 3,5879 % -0,74  
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Altın Gr. 789 789 -0,06  
Cumhuriyet 5.274 5.354 -1,00  
Tam 5.247 5.380 1,01  
Yarım 2.536 2.602 0,49  
Çeyrek 1.272 1.301 0,24  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 0,51  
Gümüş Gr. 10,32 10,33 0,11  
B. Petrol 88,34 88,34 0,83  
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