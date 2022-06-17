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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2022 17:51
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. Turizm 26000000 25880000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Göksel Denizcilik Ticaret A.Ş. Turizm 1550000 724.591,13 TRY 99,91 BAĞLI ORTAKLIK
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. Turizm 16500000 16500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yayıncılık 3850000 3844000 TRY 99,84 BAĞLI ORTAKLIK
Elite Development and Management Limited Turizm 19072167 18.429.377,60 TRY 98,98 BAĞLI ORTAKLIK
Voyager Kıbrıs Limited Turizm 1283000000 1029297895 TRY 93,98 BAĞLI ORTAKLIK
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. Turizm 28050000 19.561.620,14 TRY 69,74 BAĞLI ORTAKLIK
Net Turistik Hizmetler LTD: Turizm 6750000 6744000 TRY 99,91 BAĞLI ORTAKLIK
Operis Gümrüksüz Mağaza İşletmeciliği Limited G.Mağazacılık 1000000 0 TRY 45,62 BAĞLI ORTAKLIK
Netekspres Turizm ve Seyahat A.Ş. Turizm 2500000
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 11,00 1.159.196 % 10,00  
KUYAS 6,71 29.597.077 % 10,00  
ORMA 28,60 254.462 % 10,00  
OYYAT 72,25 54.541.222 % 9,97  
IMASM 48,74 5.063.919 % 9,97  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,3088 17,3368 % 0,22  
Euro 18,0976 18,1763 % -0,54  
Sterlin 21,0511 21,1566 % -1,20  
Frank 17,7530 17,8599 % -0,41  
Riyal 4,6021 4,6252 % 0,10  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 -17,38  
Altın Gr. 1.025 1.025 -8,04  
Cumhuriyet 6.815 6.918 54,00  
Tam 6.787 6.908 -58,00  
Yarım 3.332 3.379 -28,00  
Çeyrek 1.669 1.689 -14,00  
Gümüş.Ons 21,63 21,65 -0,30  
Gümüş Gr. 12,04 12,05 -0,17  
B. Petrol 114 114 -5,92  
Seans Raporu 17:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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