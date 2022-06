***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiLoytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. Turizm 26000000 25880000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKGöksel Denizcilik Ticaret A.Ş. Turizm 1550000 724.591,13 TRY 99,91 BAĞLI ORTAKLIKİnter Turizm ve Seyahat A.Ş. Turizm 16500000 16500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKNet Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yayıncılık 3850000 3844000 TRY 99,84 BAĞLI ORTAKLIKElite Development and Management Limited Turizm 19072167 18.429.377,60 TRY 98,98 BAĞLI ORTAKLIKVoyager Kıbrıs Limited Turizm 1283000000 1029297895 TRY 93,98 BAĞLI ORTAKLIKMerit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. Turizm 28050000 19.561.620,14 TRY 69,74 BAĞLI ORTAKLIKNet Turistik Hizmetler LTD: Turizm 6750000 6744000 TRY 99,91 BAĞLI ORTAKLIKOperis Gümrüksüz Mağaza İşletmeciliği Limited G.Mağazacılık 1000000 0 TRY 45,62 BAĞLI ORTAKLIKNetekspres Turizm ve Seyahat A.Ş. Turizm 2500000