***TABGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2023 10:03
***TABGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TABGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229569
BIST
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12:477.244
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -55,02
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.282
12:4729,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1375
|Açılış
|: 29,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4100
En Düşük
29,0967
12:4732,5194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1796
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5213
En Düşük
32,1313
12:471.955,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,62
|Açılış
|: 1.955,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:47
|DIRIT
|9,46
|180.298
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|285.137.288
|% 10,00
|
|FLAP
|10,72
|140.312.366
|% 9,95
|
|BRKSN
|21,30
|6.721.643
|% 9,91
|
|QNBFL
|759,00
|1.069.431
|% 9,21
|
|KUYAS
|44,28
|3.283.628
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|11.967.756
|% -9,98
|
|AHGAZ
|8,66
|21.917.326
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|136.973.445
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|26.063.636
|% -9,95
|
|THYAO
|225,90
|1.934.270.163
|% -0,79
|
|YKBNK
|19,12
|1.684.601.642
|% -4,21
|
|AKBNK
|36,02
|1.381.038.551
|% -4,41
|
|EREGL
|40,56
|1.247.140.978
|% 0,00
|
|TUPRS
|144,10
|1.178.891.455
|% 0,42
|
|YKBNK
|19,12
|1.684.601.642
|% -4,21
|
|MRGYO
|4,46
|311.616.345
|% 7,73
|
|EKGYO
|6,84
|303.120.386
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,66
|929.103.107
|% -2,87
|
|ZOREN
|4,00
|162.097.572
|% -0,99
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3688
|29,4100
|% 0,47
|
|Euro
|32,4989
|32,5194
|% 0,56
|
|Sterlin
|37,2769
|37,4638
|% 0,85
|
|Frank
|34,3491
|34,5560
|% 1,03
|
|Riyal
|7,8147
|7,8539
|% 0,88
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,10
|24,12
|% 0,66
|
|Platin
|980,62
|982,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,41
|1.195,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,60
|80,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,36
|2.068,69
|% 0,66
|