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18.10.2023 12:16
***TABGD******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. Fiyat Tespitine İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207414
BIST
'
15:537.919
En Düşük
|Değişim
|: -2,41%
|| -195,75
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.911
En Yüksek
8.015
15:5328,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0758
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5329,6140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0331
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:531.754,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 25,59
|Açılış
|: 1.754,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:53
|AVTUR
|8,47
|16.151.811
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.476,40
|703.369.109
|% 10,00
|
|BRKO
|4,84
|7.493.632
|% 10,00
|
|TETMT
|2.584,90
|17.332.339
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|180.481.927
|% 9,99
|
|DITAS
|19,89
|25.019.229
|% -48,97
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|57,85
|89.045.009
|% -7,29
|
|TATEN
|41,76
|244.910.171
|% -7,12
|
|THYAO
|218,10
|4.294.976.190
|% -3,11
|
|TUPRS
|140,30
|3.587.555.937
|% -2,84
|
|BRSAN
|917,50
|3.088.701.789
|% -6,71
|
|ASTOR
|122,20
|2.826.660.328
|% 0,16
|
|PETKM
|22,00
|1.951.206.845
|% -3,76
|
|ZOREN
|6,01
|1.483.863.176
|% -3,99
|
|EKGYO
|7,43
|1.086.066.287
|% -2,62
|
|IHLAS
|1,12
|122.686.909
|% -3,45
|
|KATMR
|2,71
|285.752.100
|% -3,21
|
|PETKM
|22,00
|1.951.206.845
|% -3,76
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0049
|28,0101
|% 0,27
|
|Euro
|29,6009
|29,6140
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,0044
|34,1749
|% 0,15
|
|Frank
|31,0213
|31,2082
|% 0,30
|
|Riyal
|7,4443
|7,4816
|% 0,18
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|25,64
|
|Altın Gr.
|1.753
|1.754
|25,03
|
|Cumhuriyet
|12.102
|12.285
|173,00
|
|Tam
|11.851
|11.929
|158,00
|
|Yarım
|5.944
|5.988
|80,00
|
|Çeyrek
|2.963
|2.994
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,85
|20,88
|0,37
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|1,52
|
Seans Raporu
15:53
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