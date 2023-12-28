***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.12.2023 18:05
***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 232.417.000.-TL'den 261.292.000.-TL'ye artırılmış olması sebebiyle Şirket'imiz Yönetim Kurulu kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştır. İlgili başvurumuz Kurul'un 27/12/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-47389 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu onay yazısı 28/12/2023 (bugün) tarihinde tebliğ alınmış olup Kurul tarafından onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Şirket'imiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekliyle Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi üzerine, Şirket'imiz tescil ve ilan işlemlerinin tamamlandığı hususunu da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuracaktır.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230240
BIST
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18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
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|Açılış
|: 7.278
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|: 7.260
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7.445
18:0529,4651
En Yüksek
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|: 0,29%
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|Açılış
|: 29,4000
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|Önceki Kapanış
|: 29,4100
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29,4755
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29,3340
18:0532,7422
En Yüksek
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|: 0,22%
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|Açılış
|: 32,5000
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|Önceki Kapanış
|: 32,5000
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32,6026
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|: 1.963,56
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En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|128,70
|8.715.441
|% 10,00
|
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|2.710.584
|% 10,00
|
|DYOBY
|22,66
|62.240.399
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,14
|34.607.461
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|137.510.139
|% -9,97
|
|BRKO
|3,37
|580.894
|% -7,42
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|THYAO
|229,00
|5.725.142.504
|% 3,06
|
|TUPRS
|144,60
|2.857.359.778
|% -1,09
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|PETKM
|17,59
|1.124.452.163
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4598
|29,4651
|% 0,29
|
|Euro
|32,7165
|32,7422
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,4797
|37,6677
|% -0,05
|
|Frank
|35,0328
|35,2439
|% 0,86
|
|Riyal
|7,8294
|7,8686
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,72
|1.008,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.132,93
|1.139,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,52
|78,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,64
|2.075,97
|% 0,66
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