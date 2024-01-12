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***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.01.2024 16:30
***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

28.12.2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız tescil başvurusu neticesinde gerekli tescil işlemi 11.01.2024 tarihinde yapılmıştır.
Tescil başvurusuna konu tadil metni ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239052


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