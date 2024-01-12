***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.12.2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız tescil başvurusu neticesinde gerekli tescil işlemi 11.01.2024 tarihinde yapılmıştır.Tescil başvurusuna konu tadil metni ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239052BIST