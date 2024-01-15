***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
15.01.2024 12:02
***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte paylaşılmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/01/2024 15/01/2024 11000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239820
BIST
'
14:118.046
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 59,77
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
14:1130,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0066
|Açılış
|: 30,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
14:1132,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0205
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
14:111.986,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.986,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler14:11
|PASEU
|59,40
|71.118.272
|% 10,00
|
|IZENR
|30,66
|335.748.645
|% 9,97
|
|ENERY
|128,00
|390.204.449
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|73.499.374
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|56.677.229
|% 9,97
|
|PEGYO
|19,80
|72.819.207
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,98
|40.033.554
|% -4,90
|
|IZFAS
|14,57
|32.655.782
|% -4,40
|
|SELGD
|21,70
|3.395.577
|% -4,32
|
|THYAO
|250,50
|4.314.798.283
|% -0,20
|
|KCHOL
|162,30
|3.516.479.711
|% 4,37
|
|AKBNK
|43,14
|3.459.119.954
|% -0,28
|
|ISCTR
|25,52
|2.918.550.851
|% -1,69
|
|SAHOL
|70,30
|2.460.858.423
|% 1,88
|
|ADESE
|2,26
|267.088.722
|% 9,71
|
|ISCTR
|25,52
|2.918.550.851
|% -1,69
|
|YKBNK
|22,52
|2.370.052.347
|% -1,83
|
|AKBNK
|43,14
|3.459.119.954
|% -0,28
|
|BEGYO
|4,30
|313.228.228
|% -2,49
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0969
|30,1046
|% 0,02
|
|Euro
|32,9675
|32,9775
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,2011
|38,3927
|% -0,11
|
|Frank
|35,1154
|35,3270
|% -0,17
|
|Riyal
|8,0020
|8,0421
|% -0,00
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|916,66
|918,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,92
|984,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,71
|77,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,55
|2.052,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:11
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14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, ISCTR, GUBRF
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14:26
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14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 11 artarak (% 0.69 ) 7, 143
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14:26
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14:26
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