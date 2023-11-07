***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/07/2023 - 30/09/2023 döneminine ait ara dönem faaliyet raporumuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215432BIST