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***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

25.12.2023 18:30
***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Çevre coğrafyalarda yaşanan olumsuz gelişmeler ve makroekonomik konjonktüre rağmen, Şirket yönetimimiz 2023 yılı mali sonuçlarının, İş Yatırım tarafından hazırlanan ve 13.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Fiyat Tespit Raporu'nda (FTR) yer alan 2023 yılı beklentilerine paralel olarak gerçekleşmesini öngörmektedir.
Ek olarak, Şirketimiz, 2024 yılında toplam restoran ağına 200'ün üzerinde restoran eklemeyi planlamaktadır. Makroekonomik gelişmelere bağlı olarak, sistem geneli satışlarının (TAB tarafından işletilen ve Franchise tarafından işletilen restoranların toplam satışları) 2024 yılında yaklaşık 47 milyar TL olması beklenirken, aynı yıl için FTR'de yer alan beklentilere paralel bir şekilde, TAB Gıda konsolide hasılatının yaklaşık %80 büyüme ile 30 milyar TL ve FAVÖK'ünün ise 6,4 milyar TL civarında gerçekleşmesi planlanmaktadır.
Şirketimiz, piyasada oluşacak gelişmelere hızlı adapte olmak için azami gayreti göstererek, kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunarak sürdürülebilir ve karlı büyüme için gerekli adımları atmaya devam edecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229064


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