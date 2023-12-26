***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.12.2023 15:42
***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. 2023 yılı derecelendirme çalışmasında Şirketimizin
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu ‘BBB+ (tr)' seviyesinden "Yüksek Kredi Kalitesine Sahip, Yatırım Yapılabilir" kategoride değerlendirerek, ‘A- (tr)' derecesine yükseltmiş ve Stabil görünümünü korumuştur. Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu ‘J2 (tr)' ve Stabil görünümü korunmuştur. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kredi Notları ‘BB' / Negatif görünüm teyit edilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229334
BIST
'
15:557.325
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 60,57
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
15:5529,3448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1928
|Açılış
|: 29,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
15:5532,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,3269
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
15:551.944,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.944,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler15:55
|TARKM
|489,50
|290.549.592
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|64.799.031
|% 10,00
|
|ISBTR
|548.815,00
|2.897.630
|% 9,99
|
|SMRTG
|53,80
|78.599.110
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|180.996.641
|% 9,97
|
|QNBFB
|243,00
|4.219.938
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|79.785.953
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|59.627.638
|% -10,00
|
|MAGEN
|9,01
|123.884.256
|% -9,99
|
|VANGD
|18,47
|10.897.003
|% -9,99
|
|THYAO
|230,00
|3.571.682.749
|% 1,68
|
|TUPRS
|144,60
|2.447.623.977
|% 4,03
|
|AKBNK
|37,86
|2.062.393.978
|% -0,47
|
|ISCTR
|22,40
|1.799.565.250
|% -0,97
|
|YKBNK
|20,06
|1.645.172.635
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,06
|1.645.172.635
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,40
|1.799.565.250
|% -0,97
|
|EKGYO
|6,88
|459.683.012
|% -0,43
|
|PETKM
|17,65
|1.067.897.658
|% 1,55
|
|ZOREN
|4,08
|237.185.061
|% 0,99
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3318
|29,3448
|% 0,66
|
|Euro
|32,3223
|32,3502
|% 1,02
|
|Sterlin
|37,1168
|37,3030
|% 0,52
|
|Frank
|34,0892
|34,2946
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7985
|7,8377
|% 0,55
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|974,15
|975,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.199,89
|1.205,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,35
|79,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,68
|2.061,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:55
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-
16:09VRGYO
Yüzde 4.80 oranında artışla 21.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 755, 040 adet işlem
-
16:08CEOEM
Yüzde 9.97 oranında artışla 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 815, 858 adet işlem
-
16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 53 artarak (% 0.98 ) 8, 003
-
16:07XU100
Endeks 7, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 38, 442.00 milyon TL de
-
16:06ULUSE
Yüzde 4.31 oranında artışla 123.30 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 258 adet işlem