***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi7.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar7 Kasım 2023 tarihinde KAP'ta yayınladığımız 3Ç 2023 finansal sonuçlarınızı değerlendiğimiz bilgilendirme notunun Türkçe'sinde 5. sayfada yer olan Gelir Tablosu'nda Net Dönem Kar satırına sehven Hasılar verileri girilmiştir. Düzeltilmiş bilgilendirme notunu ekte tekrar yayınlıyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215518BIST