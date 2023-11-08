***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2023 09:45
***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
7.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
7 Kasım 2023 tarihinde KAP'ta yayınladığımız 3Ç 2023 finansal sonuçlarınızı değerlendiğimiz bilgilendirme notunun Türkçe'sinde 5. sayfada yer olan Gelir Tablosu'nda Net Dönem Kar satırına sehven Hasılar verileri girilmiştir. Düzeltilmiş bilgilendirme notunu ekte tekrar yayınlıyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215518
BIST
'
14:197.854
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 8,97
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.848
En Yüksek
7.943
14:1928,5214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0298
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1930,4743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0237
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:191.800,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.800,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:19
|TABGD
|179,30
|1.508.959.273
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|292.825.492
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.927.756
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,46
|444.048.292
|% -7,33
|
|THYAO
|229,00
|5.288.277.681
|% 1,33
|
|TUPRS
|149,80
|2.374.997.281
|% 0,54
|
|TCELL
|55,25
|2.147.359.137
|% 4,05
|
|ISCTR
|20,86
|1.774.950.624
|% -3,43
|
|BIMAS
|309,75
|1.687.323.593
|% 4,56
|
|EKGYO
|6,86
|824.375.028
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,43
|622.548.377
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|186.232.880
|% 3,02
|
|ISCTR
|20,86
|1.774.950.624
|% -3,43
|
|YKBNK
|16,98
|1.320.676.351
|% -2,25
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5093
|28,5214
|% 0,10
|
|Euro
|30,4622
|30,4743
|% -0,08
|
|Sterlin
|34,8692
|35,0441
|% -0,16
|
|Frank
|31,5301
|31,7201
|% 0,05
|
|Riyal
|7,5835
|7,6215
|% 0,14
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|882,22
|884,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,50
|1.034,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,16
|81,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,40
|1.964,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:19
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-
14:34BARMA
Yüzde 9.91 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 219, 238 adet işlem
-
14:33AVTUR
Yüzde 4.16 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 461, 010 adet işlem
-
14:32XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 49, 370.00 milyon TL de
-
14:32PEGYO
Yüzde 7.86 oranında artışla 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 004, 469 adet işlem
-
14:31BRKVY
Yüzde 4.17 oranında artışla 56.25 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 733 adet işlem