***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2024 19:46
***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz halka arz sürecinde taahhüt ettiği ve Fon Kullanım Raporu'nda da yer aldığı üzere enerji maliyetlerini dengelemek amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi kurmayı amaçlamaktadır. Şirketimiz elektrik abonelikleri kendine ait restoranlarında tüketilen enerjinin bir kısmını GES kurarak üretmeyi planlamaktadır. Bu amaçla, Şirketimiz Şanlıurfa İli Bozova İlçesi'nde yaklaşık 20.801 kWp DC / 18 MWe AC kapasiteli Güneş Enerji Santrali kurulumu için ''Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'' çerçevesinde çağrı mektubu başvurusu yapmıştır. Proje detayları çağrı mektubu başvurumuzun sonuçlanması ve enerji bağlantı anlaşması sonrasında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245347
BIST
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17:588.497
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 22,36
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.577
17:5830,3468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0037
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
17:5832,9476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0086
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
33,0714
En Düşük
32,6691
17:581.999,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,51
|Açılış
|: 1.999,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
2.006,20
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OFSYM
|63,25
|315.409.486
|% 10,00
|
|TATEN
|43,78
|763.351.604
|% 10,00
|
|KRONT
|17,82
|80.467.209
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|42.106.864
|% 10,00
|
|OTTO
|324,50
|4.554.197
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,62
|8.429.517
|% -10,00
|
|YBTAS
|166.050,00
|7.511.200
|% -10,00
|
|CATES
|79,20
|2.937.896.040
|% -10,00
|
|SEKUR
|9,92
|40.450.201
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,19
|29.900.156
|% -9,98
|
|THYAO
|272,75
|10.253.257.608
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|TUPRS
|150,00
|3.665.751.768
|% -0,20
|
|EREGL
|43,14
|3.609.880.974
|% -0,46
|
|MIATK
|43,80
|3.541.899.147
|% 4,73
|
|EKGYO
|10,05
|2.494.172.118
|% -0,99
|
|YKBNK
|21,84
|3.511.523.620
|% 1,20
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|ZOREN
|4,66
|693.189.134
|% 0,43
|
|AKFGY
|2,05
|251.527.296
|% 1,49
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3449
|30,3501
|% 0,00
|
|Euro
|32,9312
|32,9494
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,4837
|38,6767
|% 0,19
|
|Frank
|35,1587
|35,3705
|% 0,25
|
|Riyal
|8,0695
|8,1100
|% 0,01
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|924,09
|925,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,28
|989,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,61
|80,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,04
|2.048,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59MERKO
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 558 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 8, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 88, 749.00 milyon TL de
-
17:58TATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.78 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 642, 142 adet işlem
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 648 adet işlem
-
17:56DOBUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 78.45 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 191 adet işlem