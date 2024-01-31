***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz halka arz sürecinde taahhüt ettiği ve Fon Kullanım Raporu'nda da yer aldığı üzere enerji maliyetlerini dengelemek amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi kurmayı amaçlamaktadır. Şirketimiz elektrik abonelikleri kendine ait restoranlarında tüketilen enerjinin bir kısmını GES kurarak üretmeyi planlamaktadır. Bu amaçla, Şirketimiz Şanlıurfa İli Bozova İlçesi'nde yaklaşık 20.801 kWp DC / 18 MWe AC kapasiteli Güneş Enerji Santrali kurulumu için ''Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'' çerçevesinde çağrı mektubu başvurusu yapmıştır. Proje detayları çağrı mektubu başvurumuzun sonuçlanması ve enerji bağlantı anlaşması sonrasında kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245347BIST