***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup bu döneme ilişkin yatırımcı bilgi notuna ekten ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260048BIST