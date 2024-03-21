***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2024 18:25
***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.tabgida.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. 2023 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yatırımcı sunumunda, SPK'nın 28.12.2023 tarihli Kararı'na uygun olarak Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Şirketimizin TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal verileri esas alınmıştır. Bu bilgilere ilave olarak, SPK'nın 07.03.2024 tarihli İlke Kararı doğrultusunda Şirketimiz finansal raporları ile aynı sorumluluk esaslarına tabi olmak üzere yatırımcı ve analistler tarafından sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için, seçilmiş gösterge niteliğindeki kalemler için tarihi maliyetlere göre hazırlanan verilere de yer verilmiştir. Söz konusu ilave bilgiler, sadece bu döneme özgü olarak açıklanmış olup, bağımsız denetimden geçmemiş, yönetim raporlaması kapsamında hazırlanan bilgileri içermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261205
BIST
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18:059.141
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,58
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.193
18:0532,0013
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,3701
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,7497
18:0534,9063
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,4769
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,6037
18:052.244,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -29,20
|Açılış
|: 2.247,40
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.219,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|85,80
|3.188.024.050
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|29.955.021
|% 10,00
|
|TRILC
|15,18
|298.834.003
|% 10,00
|
|RODRG
|99,00
|31.722.949
|% 10,00
|
|EKIZ
|78,70
|5.057.026
|% 9,99
|
|VRGYO
|46,44
|179.380.615
|% -10,00
|
|PEKGY
|17,42
|411.483.481
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|267.274.684
|% -9,96
|
|YAYLA
|18,00
|17.874.534
|% -9,95
|
|AKYHO
|6,34
|183.184.289
|% -9,94
|
|THYAO
|285,50
|15.765.772.984
|% 2,61
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|AKBNK
|45,04
|8.754.616.512
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|ASELS
|57,90
|5.678.193.841
|% 3,49
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,51
|3.130.697.582
|% -2,41
|
|BEGYO
|4,75
|1.281.355.654
|% -9,87
|
|ZOREN
|5,46
|1.259.010.731
|% -2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9804
|32,0013
|% -1,14
|
|Euro
|34,8384
|34,9063
|% -1,35
|
|Sterlin
|41,3473
|41,5545
|% -2,21
|
|Frank
|36,3424
|36,5245
|% -2,54
|
|Riyal
|8,7053
|8,7489
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|910,67
|911,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,15
|1.014,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,42
|85,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.183,00
|2.183,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 49 artarak (% 2.80 ) 8, 083
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TRILC, CUSAN, VESTL, KERVN, AKENR, FORTE, FMIZP, QNBFL, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEGYO, ARTMS, VRGYO, AKYHO, PEKGY, CASA
-
17:59
AKENR, GLCVY, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GSDDE, MARBL, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında