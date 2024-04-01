***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 2024 yılının birinci çeyreğinde sistem genelinde 45 yeni restoran açarken, 31 Mart 2024 itibarıyla kendi işlettiği 943 ve franchise'lar tarafından işletilen 711 olmak üzere toplam 1.654 restorana ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265219BIST