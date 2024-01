***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCan Kaya Öztoprak Yatırımcı İlişkileri Direktörü 11.09.2023 (212) 310 66 42 yatirimciiliskileri@tabgida.com.tr Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 202482 / 701947Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu Başkanı Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilKORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 28.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilRECEP CANER DİKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2023 İcrada Görevli Değil Genel Müdür TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş., Pangea Foods China Holdings Ltd., Pangea Foods China Intermediate Ltd. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMUHAMMED FURKAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2023 İcrada Görevli Değil - Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, UBA-United Bank of Albania, Kazakh Zaman Bank-Kazakhstan şirketlerinde yönetim kurulu üyesiHALİL DOĞAN BOLAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 29.12.2023 İcrada Görevli Değil - B4YO Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ROTU Entertainment & Media, Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Türkpetrol Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi. Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230898 Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıAYŞE AYŞİN IŞIKGECE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.12.2023 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230898 Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242637BIST