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***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.01.2024 20:09
***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TABGD*** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Can Kaya Öztoprak Yatırımcı İlişkileri Direktörü 11.09.2023 (212) 310 66 42 yatirimciiliskileri@tabgida.com.tr Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 202482 / 701947

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu Başkanı Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
KORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 28.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
RECEP CANER DİKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2023 İcrada Görevli Değil Genel Müdür TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş., Pangea Foods China Holdings Ltd., Pangea Foods China Intermediate Ltd. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUHAMMED FURKAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2023 İcrada Görevli Değil - Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, UBA-United Bank of Albania, Kazakh Zaman Bank-Kazakhstan şirketlerinde yönetim kurulu üyesi
HALİL DOĞAN BOLAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 29.12.2023 İcrada Görevli Değil - B4YO Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ROTU Entertainment & Media, Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Türkpetrol Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi. Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230898 Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
AYŞE AYŞİN IŞIKGECE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.12.2023 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230898 Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242637


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