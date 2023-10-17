***TBY* *TABGD* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
17.10.2023 18:00
***TBY******TABGD******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TAB Gıda TABGD Halka Arzı ile ilgili olarak Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporumuz ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207266
BIST
'
18:058.115
En Düşük
|Değişim
|: 2,27%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.115
18:0527,9222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0874
|Açılış
|: 28,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
18:0529,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1268
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6292
En Düşük
29,3512
18:051.724,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.724,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.733,84
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|134,20
|1.585.695.881
|% 10,00
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.673,90
|744.672.039
|% 10,00
|
|GSRAY
|8,47
|875.352.499
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|65.716.568
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|360.554.986
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,84
|1.429.890
|% -9,76
|
|ERBOS
|236,00
|1.416.527.692
|% -9,68
|
|POLTK
|11.008,00
|235.300.422
|% -9,00
|
|VERUS
|236,20
|275.001.001
|% -8,94
|
|THYAO
|225,10
|7.544.345.887
|% 0,94
|
|TUPRS
|144,40
|4.393.513.900
|% 2,78
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|ASTOR
|122,00
|3.574.064.249
|% 6,92
|
|EKGYO
|7,63
|3.059.899.949
|% 3,53
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|ZOREN
|6,26
|1.741.991.379
|% 1,46
|
|YKBNK
|19,28
|3.305.061.520
|% 3,16
|
|PETKM
|22,86
|3.365.380.155
|% 1,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9097
|27,9222
|% 0,31
|
|Euro
|29,5192
|29,5572
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8965
|34,0665
|% 0,06
|
|Frank
|30,8672
|31,0532
|% 0,32
|
|Riyal
|7,4202
|7,4574
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.725
|1.725
|7,98
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.646
|11.748
|40,00
|
|Yarım
|5.841
|5.896
|19,00
|
|Çeyrek
|2.911
|2.948
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,81
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|0,28
|
|B. Petrol
|89,50
|89,50
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 33 artarak (% 1.41 ) 8, 466
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VBTYZ, BRSAN
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ODAS
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17:59XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 99, 220.00 milyon TL de
-
17:58IEYHO
Yüzde 5.32 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 152, 587 adet işlem