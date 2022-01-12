***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.01.2022 16:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 2.4. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulunun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993068
BIST
17:302.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 17,36
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:3013,7639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0430
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
17:3015,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0232
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
17:30804,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,32
|Açılış
|: 804,40
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:30
|DOBUR
|118,80
|24.028.040
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|21.546.755
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|88.777.338
|% 9,96
|
|AYEN
|8,40
|62.425.398
|% 9,95
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|KRSTL
|4,19
|69.081.187
|% -7,91
|
|GEDZA
|19,49
|43.059.777
|% -7,63
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|DZGYO
|2,55
|3.030.054
|% -4,14
|
|KRDMD
|12,94
|6.166.113.303
|% 2,37
|
|SISE
|15,31
|3.143.510.633
|% 3,73
|
|THYAO
|26,90
|2.573.554.672
|% 0,00
|
|EREGL
|31,74
|2.300.582.703
|% -0,06
|
|GARAN
|11,85
|1.480.007.212
|% 0,59
|
|KRDMD
|12,94
|6.166.113.303
|% 2,37
|
|YKBNK
|3,88
|1.475.808.375
|% 3,47
|
|SISE
|15,31
|3.143.510.633
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,37
|333.598.453
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.480.007.212
|% 0,59
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7433
|13,7639
|% -0,31
|
|Euro
|15,6904
|15,7229
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,7966
|18,8908
|% 0,25
|
|Frank
|14,9241
|15,0140
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6618
|3,6801
|% -0,08
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,40
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,03
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|0,46
|