***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.01.2022 16:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahnamenin 2.4. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulunun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993069
BIST
16:232.062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,57
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:2313,8159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0090
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:2315,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0515
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
16:23807,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,75
|Açılış
|: 807,96
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:23
|DOBUR
|118,80
|23.580.521
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|87.814.293
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|159.153.542
|% 9,88
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|KRSTL
|4,22
|62.037.886
|% -7,25
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|GEDZA
|19,75
|34.341.128
|% -6,40
|
|CELHA
|8,43
|18.329.997
|% -4,75
|
|KRDMD
|12,84
|4.575.787.514
|% 1,58
|
|SISE
|15,38
|2.797.091.532
|% 4,20
|
|THYAO
|26,96
|2.296.685.538
|% 0,22
|
|EREGL
|31,68
|1.957.166.888
|% -0,25
|
|YKBNK
|3,82
|1.159.336.914
|% 1,87
|
|KRDMD
|12,84
|4.575.787.514
|% 1,58
|
|YKBNK
|3,82
|1.159.336.914
|% 1,87
|
|SISE
|15,38
|2.797.091.532
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,37
|267.463.742
|% 0,00
|
|GARAN
|11,82
|1.098.785.572
|% 0,34
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8029
|13,8159
|% 0,07
|
|Euro
|15,7360
|15,7512
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,7748
|18,8690
|% 0,13
|
|Frank
|14,9046
|14,9944
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6646
|3,6830
|% -0,00
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,92
|
|Altın Gr.
|806
|806
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.445
|34,00
|
|Tam
|5.333
|5.468
|33,15
|
|Yarım
|2.578
|2.645
|16,03
|
|Çeyrek
|1.293
|1.323
|8,02
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,03
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|0,30
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38DMSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 096, 759 adet işlem
-
16:37KAPLM
Yüzde 7.92 oranında artışla 33.54 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 632 adet işlem
-
16:36ESCAR
Yüzde 5.23 oranında artışla 35.40 lira fiyatla işlem gören hissede 526, 713 adet işlem
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 03 artarak (% 0.65 ) 1, 853
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YKSLN, EMNIS, DOBUR, UZERB, DARDL, DMSAS