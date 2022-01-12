***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahnamenin 2.4. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulunun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993069BIST