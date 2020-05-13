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Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı, ECB tahvil programı kararını savundu

13.05.2020 15:11

Son güncelleme : 13.05.2020 15:11
Almanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskuhle, mahkemenin "Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Alman yasalarına aykırı olacağı" kararına ilişkin, "Anayasa mahkemesinin ECB kararı Avrupa için iyi olduğuna kesinlikle inanıyoruz çünkü hukukun üstünlüğünü güçlendirir" ifadesini kullandı.



AA

Almanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskuhle, Alman Die Zeit gazetesine verdiği röportajda, Alman Anayasa  Mahkemesi'nin ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının  kanıtlanamaması durumunda Almanya yasalarına aykırı olacağına kararını savundu.

Vosskuhle, “Anayasa mahkemesinin ECB kararı Avrupa için iyi olduğuna  kesinlikle inanıyoruz çünkü hukukun üstünlüğünü güçlendirir. Bu orta ve uzun  vadede görünür hale gelecek.” ifadesini kullandı.

SÜREÇ HAKKINDA

ECB, 2015 yılında başlayan varlık alım programı kapsamında  piyasalardan 2 trilyon eurodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.

Söz konusu uygulama, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup  siyasetçiyle akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı 2018'de ECB tahvil  satın alma programının yasal olduğuna hükmetmişti. Söz konusu programın euro para  birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkati çeken  mahkeme, uygulamanın orantılı olduğunu karara bağlamıştı.

Almanya Anayasa Mahkemesi ise 5 Mayıs 2020’da açıkladığı kararında,  ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması  durumunda Almanya yasalarına aykırı olacağına hükmetmişti.

ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre  tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağını  bildirmişti.

Merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan ECB, Euro Bölgesi'nde  fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın  seviyede enflasyon hedefliyor ve bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz  politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.




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