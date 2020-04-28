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Asya borsaları karışık seyretti

28.04.2020 09:58

Son güncelleme : 28.04.2020 09:58
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler pay  piyasalarının yönü üzerinde belirleyici faktör olmaya devam ederken, yatırımcıların merkez bankalarının toplantı kararları ve ekonomilerin yeniden  faaliyete açılmasına dair haber akışını izlemeye geçmesiyle Asya borsaları karışık seyretti.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Asya ülkeleri  arasında Kovid-19 salgınından en fazla etkilenecek ülkelerin Japonya ve Singapur  olacağı öngörüsünde bulundu. Japonya'daki son resmi verilere göre, ülke ekonomisi  aralık ayına kadar olan 3 aylık sürede yıllık yüzde 6,3 daraldı.

Bu gelişmelerle dün sınırsız devlet tahvil alımı sözü veren Japonya  Merkez Bankası'nın (BoJ) bu kararının pay piyasaları üzerindeki pozitif etkisi  kısa sürdü. Bugün ülkede işsizlik oranı da martta yüzde 2,5 ile beklentiler  doğrultusunda gelse de Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 19.771 puana  geriledi. Dolar/yen paritesi ise 107,2 seviyelerinde yatay seyretti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.816 puanla dünkü kapanış seviyesinin  hemen üzerinde bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 31.835 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 24.534 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 1.933 puanda seyrediyor.




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