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Asya borsaları karışık seyretti

15.05.2020 10:28

Son güncelleme : 15.05.2020 10:28
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5  milyonu geçerken, vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam  etmesi, hükümetleri karantina tedbirlerini kaldırma konusunda cesaretlendiriyor.  Ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliği fiyatlamaya çalışan  piyasalarda ise salgında ikinci dalga yaşanabileceği endişelerinin volatiliteyi  artırdığı görülüyor.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi endeksi yüzde 3,9 ile  beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede perakende satışlar ise nisanda tahminler  doğrultusunda yüzde 7,5 geriledi.

Verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  0,2 yükselerek 2.875 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarak günü 20.037 puandan  tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,1 seviyelerinde  dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 30.818 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 23.807 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 0,3 artışla 1.930 puanda seyrediyor.




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