Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları pozitif seyrediyor
07.04.2020 10:53
Son güncelleme : 07.04.2020 11:01
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve İspanya'da yeni ölüm ve vaka sayısının ivme kaybetmesi hastalığın yayılımı açısından sakin bir sürece girileceği beklentilerini artırırken, ekonomiyi canlandırmak için alınan benzeri görülmemiş teşvikler de pay piyasalarını destekliyor.
Bu kapsamda ABD'den Avrupa'ya kadar birçok ülkede hükümetlerin ve merkez bankalarının teşvikleri yakından takip edilirken, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin bugün bir toplantı düzenleyerek Tokyo ve diğer 6 vilayete yönelik olağanüstü hal ilan etmesi, ayrıca, salgının ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmek için 108 trilyon yen (990 milyar dolar) değerinde büyük bir teşvik paketini sonuçlandırması bekleniyor.
Öte yandan Çin'de bugün ilk defa Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 artarak 2.819,14 puan oldu.
Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi yüzde 2,01 artışla günü 18.950,18 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 düşüşle 108,9 seviyelerine geriledi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 6,06 artışla 29.263,62 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,41 primle 24.083,50 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,77 kazançla 1.823,60 puanda seyrediyor.
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BIST En Aktif Hisseler
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|9.114.325
|% 9,99
|
|DOCO
|287,70
|15.147.709
|% 9,98
|
|TACTR
|2,87
|47.002
|% 9,96
|
|AYCES
|16,58
|281.608
|% 9,95
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|RALYH
|6,87
|172.862
|% -4,98
|
|INFO
|5,49
|1.941.706
|% -4,69
|
|THYAO
|9,49
|224.594.092
|% 3,49
|
|GARAN
|7,97
|219.104.420
|% 2,71
|
|ASELS
|24,26
|191.686.541
|% 2,36
|
|PGSUS
|39,96
|173.839.541
|% 9,12
|
|SASA
|9,74
|138.448.358
|% 5,18
|
|YKBNK
|1,91
|82.186.151
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,09
|40.455.617
|% 2,83
|
|GSRAY
|2,40
|82.771.001
|% 9,09
|
|ODAS
|1,48
|46.223.055
|% 2,78
|
|TSKB
|0,96
|29.630.139
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2592
|8,3006
|% -0,04
|
|Frank
|6,8775
|6,9189
|% -0,27
|
|Riyal
|1,7824
|1,7913
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-4,46
|
|Altın Gr.
|357
|358
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,31
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,31
|0,04
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|B. Petrol
|33,99
|33,99
|0,94
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