GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

17.04.2020 10:42

Son güncelleme : 17.04.2020 10:42
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,3 değer  kazanarak 332 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,9 artarak 10.601 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,6 yükselişle 5.772 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,4 primle 6.924 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 2,7 kazançla 4.469 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla 17.143  puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2460  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için  alınan bazı tedbirlerin kademeli olarak gevşetmeye başlayan ülke sayısındaki  artışın etkisiyle yatırımcıların risk iştahının arttığını söyledi.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina  uygulamasının 3 hafta uzatıldığını anımsatan analistler, öte yandan İtalya,  İspanya, Fransa, Avusturya, Danimarka ve Almanya'nın ardından ABD'nin de bazı  önlemleri kademeli şekilde gevşetme kararı aldığını aktardı.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün  Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeks  verilerinin takip edileceğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:2698.062
Değişim :  1,88% |  1.813,06
Açılış :  98.287  
Önceki Kapanış :  96.249  
En Yüksek
98.433 En Düşük
97.691
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 2,20 154.689 % 10,00  
QNBFB 52,00 507.260 % 9,94  
HALKS 3,68 115.482 % 9,85  
EKIZ 4,59 404.521 % 9,81  
LIDFA 3,48 1.547.329 % 9,78  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6242 8,6675 % -0,01  
Frank 7,1282 7,1712 % 0,00  
Riyal 1,8430 1,8522 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.691 -27,26  
Altın Gr. 379 380 -4,25  
Cumhuriyet 2.433 2.490 -33,60  
Tam 2.501 2.562 -34,60  
Yarım 1.217 1.247 -16,80  
Çeyrek 610 624 -8,40  
Gümüş.Ons 15,15 15,19 -0,36  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,08  
B. Petrol 27,99 27,99 0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru