Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı
17.04.2020 10:42
Son güncelleme : 17.04.2020 10:42
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,3 değer kazanarak 332 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,9 artarak 10.601 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,6 yükselişle 5.772 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,4 primle 6.924 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 kazançla 4.469 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla 17.143 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2460 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan bazı tedbirlerin kademeli olarak gevşetmeye başlayan ülke sayısındaki artışın etkisiyle yatırımcıların risk iştahının arttığını söyledi.
İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatıldığını anımsatan analistler, öte yandan İtalya, İspanya, Fransa, Avusturya, Danimarka ve Almanya'nın ardından ABD'nin de bazı önlemleri kademeli şekilde gevşetme kararı aldığını aktardı.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün Euro
Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini bildirdi.
10:2698.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 1.813,06
|Açılış
|: 98.287
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|Önceki Kapanış
|: 96.249
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98.433
En Düşük
97.691
10:266,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9526
En Düşük
6,9073
10:267,5200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5025
10:26378,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -4,99
|Açılış
|: 378,78
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|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|507.260
|% 9,94
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|LIDFA
|3,48
|1.547.329
|% 9,78
|
|TSPOR
|4,41
|7.154.727
|% -10,00
|
|IHEVA
|1,75
|1.813.049
|% -7,41
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|BMELK
|2,40
|218.618
|% -6,25
|
|PENGD
|3,50
|2.896.946
|% -5,91
|
|AKBNK
|5,80
|260.832.579
|% 2,65
|
|ASELS
|27,38
|189.417.598
|% 2,70
|
|THYAO
|10,49
|180.149.327
|% 3,25
|
|ECILC
|4,82
|160.050.455
|% 0,42
|
|GARAN
|8,49
|137.327.274
|% 2,91
|
|AKBNK
|5,80
|260.832.579
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,08
|44.751.270
|% 0,93
|
|IHLAS
|0,68
|25.827.137
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,00
|72.642.911
|% 2,56
|
|ECILC
|4,82
|160.050.455
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6242
|8,6675
|% -0,01
|
|Frank
|7,1282
|7,1712
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8430
|1,8522
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-27,26
|
|Altın Gr.
|379
|380
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.490
|-33,60
|
|Tam
|2.501
|2.562
|-34,60
|
|Yarım
|1.217
|1.247
|-16,80
|
|Çeyrek
|610
|624
|-8,40
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,99
|27,99
|0,17
|