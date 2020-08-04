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Bakan Albayrak bugün açıklanan verileri değerlendirdi

04.08.2020 10:49

Son güncelleme : 04.08.2020 12:03
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon, ihracat rakamları ve İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



AA

Albayrak, Twitter hesabından temmuz ayı enflasyon rakamları, ihracat ve PMI verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz  ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den  bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif  beklentilerimiz güçleniyor."

TÜFE'nin haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya  gerilediğini vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti:

"Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu  konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengenin  yılın ikinci yarısında beklentilerden iyi gerçekleşeceğini belirterek, "Türkiye  temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi  oldu." ifadesini kullandı.

Cari dengenin yılın ikinci yarısında beklentilerden iyi  gerçekleşeceğini vurgulayan Albayrak, "Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar  ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama  oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik  ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.




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