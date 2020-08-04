Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon, ihracat rakamları ve İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Albayrak bugün açıklanan verileri değerlendirdi
04.08.2020 10:49
Son güncelleme : 04.08.2020 12:03
AA
Albayrak, Twitter hesabından temmuz ayı enflasyon rakamları, ihracat ve PMI verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."
TÜFE'nin haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti:
"Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengenin yılın ikinci yarısında beklentilerden iyi gerçekleşeceğini belirterek, "Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar
ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu." ifadesini kullandı.
Cari dengenin yılın ikinci yarısında beklentilerden iyi gerçekleşeceğini vurgulayan Albayrak, "Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın
hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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En Yüksek
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En Düşük
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|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
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En Düşük
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|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|36.122.515
|% 10,00
|
|DOKTA
|37,44
|6.823.768
|% 9,99
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|BURCE
|34,46
|11.603.003
|% 9,96
|
|AKMGY
|46,82
|3.024.806
|% 9,96
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|BFREN
|954,20
|294.848
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|257.466
|% -10,00
|
|YONGA
|25,02
|23.419
|% -10,00
|
|TKURU
|46,76
|208.129
|% -9,99
|
|FMIZP
|109,50
|9.818.942
|% -7,59
|
|GARAN
|7,04
|524.432.145
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,23
|492.716.570
|% -0,45
|
|ASELS
|35,80
|448.490.577
|% 1,53
|
|THYAO
|11,12
|371.969.645
|% 4,02
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|ISGYO
|2,12
|282.039.464
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,23
|492.716.570
|% -0,45
|
|ISGYO
|2,12
|282.039.464
|% 4,95
|
|TSKB
|1,15
|99.340.954
|% 1,77
|
|GARAN
|7,04
|524.432.145
|% 0,28
|
|IHLAS
|0,90
|49.025.462
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0428
|9,0881
|% -0,18
|
|Frank
|7,5519
|7,5974
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8467
|1,8560
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|0,12
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.902
|2.931
|-19,00
|
|Tam
|2.990
|3.017
|-19,50
|
|Yarım
|1.451
|1.470
|-9,50
|
|Çeyrek
|728
|737
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,03
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|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,45
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