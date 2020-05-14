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Bakan Varank, TÜBİTAK`ın iki yeni çağrısını duyurdu

14.05.2020 11:54

Son güncelleme : 14.05.2020 11:54
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme" ve "Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme" çağrılarıyla iş birliği gerektiren ortak projeleri destekleyeceklerini belirterek, "Bu iki çağrı kapsamında 60 milyon liralık proje hacmi oluşturacağız" ifadelerini kullandı.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bir yandan Kovid-19 ile mücadeleyi tüm hızıyla sürdürürken, diğer yandan da ekonominin çarklarının "tam gaz" dönmesi için çalışmalar yürütüyor.

Her gün yeni tedbirlerin açıklandığı bu dinamik süreçte özellikle  sanayi kuruluşlarını desteklemeye devam eden Bakanlık, son olarak ilgili kurumu  TÜBİTAK aracılığıyla sanayiye katkı sağlamayı amaçlayan iki yeni çağrı hazırladı.

Söz konusu çağrıları duyuran Varank, "Sipariş Ar-Ge" ve "Patent  Lisans" çağrılarıyla iş birliği gerektiren ortak projeleri destekleyeceklerini  belirterek, "Sipariş Ar-Ge ile ticarileşme potansiyeli yüksek yeni bir ürünü  destekleyeceğiz. Patent Lisans çağrımızda da teknoloji üreten kuruluşların sahip  olduğu patentlerini sanayiye kazandıracağız. Bu iki çağrı kapsamında 60 milyon  liralık proje hacmi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

SİPARİŞ AR-GE

"Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı"  kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip  Ar-Ge projeleri desteklenecek.

Çağrı, KOBİ'lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi  hazır olan yenilikçi ürünleri bir müşteri kuruluşla ortak projeler geliştirmesini  teşvik ediyor. Bu çağrıyla hem iş birliklerinin arttırılması hem de Ar-Ge  desteklerine ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması bekleniyor.

Çağrıya bir müşteri kuruluşla KOBİ ölçeğinde en az bir tedarikçi  kuruluş başvurabilecek. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından  ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projelerinin desteklenebileceği çağrıda  proje başına bütçe 2,5 milyon liraya kadar çıkabilecek. Projeler, ürün/süreç  geliştirme ve ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşama en fazla  24 ay, ikinci aşama ise sabit 24 ay olacak.

PATENT LİSANS

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında da  üniversitelerde, araştırma kurumlarında veya teknoloji geliştirme bölgelerinde  geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye uygulanması amaçlanıyor.

Çağrıda, üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme  bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri "Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş”  olarak tanımlanıyor. Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun sahibi olduğu patentleri  lisans veya devir yolu ile edinecek şirketler ise müşteri kuruluş olarak  nitelendiriliyor. Çağrıya, bir müşteri kuruluşla en az bir teknoloji sağlayıcı  kuruluşun ortaklaşa yapacağı başvurular kabul edilecek.

Projeler 60 aya kadar desteklenecek. Müşteri kuruluş KOBİ olursa  destek oranına yüzde 15 eklenecek. Her bir proje için 1 milyon liraya kadar bütçe  ayrılabilecek.

Bakan Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu tarafından dün  düzenlenen Türkiye'nin Tanı Gücü Konferansı'nda yaptığı konuşmada duyurduğu iki  yeni çağrıya ilişkin bilgi vermişti.




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