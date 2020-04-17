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Borsa güne yükselişle başladı

17.04.2020 10:00

Son güncelleme : 17.04.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,12 yükselişle 98.287,16 puana çıktı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.038,07 puan ve yüzde 2,12 değer kazanarak  98.287,16 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 3,10 ve holding endeksi yüzde 2,35 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76'yla  ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 1,71'le spor oldu.

Yurt içinde dün küresel piyasalardaki alış ağırlıklı seyre paralel  Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09  puandan tamamladı.

Analistler, bugün yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik  boyutunun görülmesi açısından önem taşıyan Çin'de gayrisafi yurt içi hasıla  verisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 azaldığını, ülkede sanayi üretiminin ise  martta beklentilerden daha az düşüş kaydederek iyimserliğin canlı kalmasını  sağladığını söyledi.

Ülkelerin Kovid-19 nedeniyle alınan kısıtlayıcı yöndeki tedbirlerini  gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahının arttığına işaret eden  analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketinin, yurt  dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeksin  takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın üzerinde  kalıcılık sağlanması durumunda 100.000 puanın gündeme gelebileceğini, 95.000  puanın ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.





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Cumhuriyet 2.428 2.489 -34,00  
Tam 2.496 2.562 -35,00  
Yarım 1.214 1.247 -17,00  
Çeyrek 609 623 -8,50  
Gümüş.Ons 15,24 15,28 -0,27  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,08  
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