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Borsa güne yükselişle başladı

24.03.2020 10:09

Son güncelleme : 24.03.2020 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,95 artarak 87.571,40 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 3.325,23 puan ve yüzde 3,95 değer kazanarak  87.571,40 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,51 ve holding endeksi yüzde 4,94 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,21 ile elektrik,  tek gerileyen ise yüzde 2,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 82.500-86.500 geniş bandında dalgalanan BIST 100 endeksi, günü  yüzde 1,81 azalışla 84.246,17 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin veriler  ve açıklamaların piyasalarda tedirginliğe neden olmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin destekleyici adımlarının peş peşe  geldiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıkladığı açık uçlu parasal  genişleme kararının ardından dün batı borsalarında alımlar güçlenemese de bugün  Asya borsalarında yüzde 6'yı bulan yükselişlerin görüldüğüne dikkati çeken  analistler, salgına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde  belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün, yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında  ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 80.000 seviyelerinin destek, 89.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

 




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PAGYO 4,57 1.110.093 % 6,62  
ETILR 1,89 129.891 % 0,00  
KUYAS 1,00 3.597.485 % 0,00  
IEYHO 0,35 10.444.301 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5467 7,5845 % -0,06  
Frank 6,6159 6,6558 % -0,31  
Riyal 1,7214 1,7300 % -1,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.567 1.575 17,72  
Altın Gr. 328 330 1,89  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,63 13,67 0,37  
Gümüş Gr. 2,85 2,86 0,07  
B. Petrol 28,17 28,17 1,14  
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