Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,95 artarak 87.571,40 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
24.03.2020 10:09
Son güncelleme : 24.03.2020 10:09
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 3.325,23 puan ve yüzde 3,95 değer kazanarak 87.571,40 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,51 ve holding endeksi yüzde 4,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,21 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 2,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün 82.500-86.500 geniş bandında dalgalanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 azalışla 84.246,17 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin veriler ve açıklamaların piyasalarda tedirginliğe neden olmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin destekleyici adımlarının peş peşe geldiğini söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıkladığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından dün batı borsalarında alımlar güçlenemese de bugün Asya borsalarında yüzde 6'yı bulan yükselişlerin görüldüğüne dikkati çeken analistler, salgına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Bugün, yurt içinde Para
Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 80.000 seviyelerinin destek, 89.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
0
En Düşük
0
18:056,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0436
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4785
18:057,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0798
En Düşük
7,0232
18:05329,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,64
|Açılış
|: 329,34
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
332,82
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|ISMEN
|3,75
|22.838.706
|% 6,91
|
|PAGYO
|4,57
|1.110.093
|% 6,62
|
|ETILR
|1,89
|129.891
|% 0,00
|
|KUYAS
|1,00
|3.597.485
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,35
|10.444.301
|% 0,00
|
|ETILR
|1,89
|129.891
|% 0,00
|
|KUYAS
|1,00
|3.597.485
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,78
|13.171.903
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,35
|10.444.301
|% 0,00
|
|ADNAC
|1,82
|9.916.045
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% 0,00
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% 0,00
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% 0,00
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5467
|7,5845
|% -0,06
|
|Frank
|6,6159
|6,6558
|% -0,31
|
|Riyal
|1,7214
|1,7300
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.575
|17,72
|
|Altın Gr.
|328
|330
|1,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,63
|13,67
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|2,85
|2,86
|0,07
|
|B. Petrol
|28,17
|28,17
|1,14
|
Seans Raporu
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