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Brüksel Havayolları çalışan sayısını azaltacak

12.05.2020 15:38

Son güncelleme : 12.05.2020 15:38
Belçika`nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını bildirdi.



AA

Brüksel Havayolları, salgının ortaya koyduğu koşulların şirketin finansal durumunu olumsuz etkilediğini açıkladı.

Mevcut durumda hava yolculuğuna talebin çok düşük olduğu anımsatılan  açıklamada, şirketin bu süreçte hayatta kalmak için çeşitli tedbirler planladığı  kaydedildi.

Açıklamada, Brüksel Havayolları'nın rekabetçiliğini koruyabilmek için  yapısal değişikliklerle maliyetlerini azaltması gerektiğine dikkat çekildi.

Şirketin kar etmeyen rotaları keseceği, filoda yüzde 30'luk küçülme  yapacağı belirtilen açıklamada, çalışan sayısının da yüzde 25 azaltılacağı ifade  edildi.

Açıklamada, Kovid-19'un neden olduğu krizin aşılması için şirketin  bağlı olduğu Lufthansa'dan ve Belçika hükümetinden destek talep ettiği  hatırlatıldı.

Şirket, plan doğrultusunda filosundaki uçak sayısını 54'ten 38'e  indirecek, yaklaşık 1000 kişinin de işine son verecek.

Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle uçuşlarını 21 Mart'tan itibaren  askıya almıştı.




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