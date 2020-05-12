Belçika`nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını bildirdi.
Brüksel Havayolları çalışan sayısını azaltacak
12.05.2020 15:38
Son güncelleme : 12.05.2020 15:38
AA
Brüksel Havayolları, salgının ortaya koyduğu koşulların şirketin finansal durumunu olumsuz etkilediğini açıkladı.
Mevcut durumda hava yolculuğuna talebin çok düşük olduğu anımsatılan açıklamada, şirketin bu süreçte hayatta kalmak için çeşitli tedbirler planladığı kaydedildi.
Açıklamada, Brüksel Havayolları'nın rekabetçiliğini koruyabilmek için yapısal değişikliklerle maliyetlerini azaltması gerektiğine dikkat çekildi.
Şirketin kar etmeyen rotaları keseceği, filoda yüzde 30'luk küçülme yapacağı belirtilen açıklamada, çalışan sayısının da yüzde 25 azaltılacağı ifade edildi.
Açıklamada, Kovid-19'un neden olduğu krizin aşılması için şirketin bağlı olduğu Lufthansa'dan ve Belçika hükümetinden destek talep ettiği hatırlatıldı.
Şirket, plan doğrultusunda filosundaki uçak sayısını 54'ten 38'e indirecek, yaklaşık 1000 kişinin de işine son verecek.
Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle uçuşlarını 21 Mart'tan itibaren askıya almıştı.
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|KRDMA
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|IEYHO
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|IHLAS
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|80.244.605
|% 0,00
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|8,6656
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|Frank
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|Riyal
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|%
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|Altın Ons
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|1.702
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|Altın Gr.
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|Cumhuriyet
|2.468
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|Tam
|2.540
|2.575
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|Yarım
|1.240
|1.259
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|Gümüş.Ons
|15,51
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