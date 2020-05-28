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Büyüme rakamları yarın açıklanacak

28.05.2020 15:36

Son güncelleme : 28.05.2020 15:36
Türkiye`nin ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan Gayri  Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde  eksi 1,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi 2019'un 4. çeyreğinde yüzde 6 büyümüştü.

"TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme beklentilerine ilişkin  yaptığı değerlendirmede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin  dünyaya kıyasla büyümeden işsizliğe birçok alanda en az etkilenen ve pozitif  ayrışan ülke olacağını belirtmişti.

Birinci çeyrekte dünyada birçok ülkenin ciddi küçülme yaşadığını  anımsatan Albayrak, "Türkiye, bu anlamda birinci çeyrekte pozitif. İkinci çeyreğe  bakacağız." ifadesini kullanmıştı.

Albayrak, hazirandan itibaren normalleşme sürecinin daha iyi olacağını  vurgulayarak, "Yılın ikinci yarısında Türkiye'nin pozitif ayrılacağı 2020 yılını  öngörüyoruz. Bu krize (Kovid-19) rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah  pozitif büyümeyle 2020'yi kapatacağımız yıl olması için çok büyük çaba  sarfediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.




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