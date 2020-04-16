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Dolar ne kadar oldu?

16.04.2020 09:25

Son güncelleme : 16.04.2020 09:26
Asya`nın ardından dün ABD`de açıklanan perakende satış ve fabrika üretim verilerinin beklenenden kötü gelmesi üzerine, yatırımcıların güvenli limana dönüşen dolara yönelmesiyle güç kazanan ABD para birimi, iç piyasada da 6.90 liranın üzerine yükseldi.



Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik görünüm raporuna göre, büyük ölçüde ihracata dayalı Asya ekonomilerindeki Covid-19 pandemisi etkileri, bölgeyi benzeri görülmemiş durgunluğa sürüklüyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.40 artışla 98 bin 944 puanda başladığı Çarşamba günü 94 bin 602 puan ile 99 bin 44 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 2.73 düşüşle 95 bin 854 puanda kapandı. Çarşamba gününü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.99, BIST Mali Endeksi yüzde 4.55, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.92 düşüşle tamamladı.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.99 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 550/570 düzeyine döndü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8896 lira ve en yüksek 6.9216 lirayı gördükten sonra, 6.90 – 6.91 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5032 lira ve en yüksek 7.5446 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6095 lira ve en yüksek 8.6631 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.




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SANFM 7,92 15.704.084 % 10,00  
VKING 4,62 6.229.025 % 10,00  
DITAS 13,97 3.201.497 % 10,00  
MGROS 28,86 569.890.774 % 9,98  
PETUN 14,90 81.792.726 % 9,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5882 8,6313 % -0,49  
Frank 7,1149 7,1578 % -0,31  
Riyal 1,8316 1,8408 % -0,08  
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Altın Ons 1.718 1.719 3,31  
Altın Gr. 381 381 -0,68  
Cumhuriyet 2.437 2.499 -5,60  
Tam 2.505 2.571 -5,80  
Yarım 1.219 1.251 -2,80  
Çeyrek 611 626 -1,40  
Gümüş.Ons 15,39 15,43 -0,06  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 -0,04  
B. Petrol 27,98 27,98 0,29  
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