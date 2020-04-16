Asya`nın ardından dün ABD`de açıklanan perakende satış ve fabrika üretim verilerinin beklenenden kötü gelmesi üzerine, yatırımcıların güvenli limana dönüşen dolara yönelmesiyle güç kazanan ABD para birimi, iç piyasada da 6.90 liranın üzerine yükseldi.
Dolar ne kadar oldu?
16.04.2020 09:25
Son güncelleme : 16.04.2020 09:26
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik görünüm raporuna göre, büyük ölçüde ihracata dayalı Asya ekonomilerindeki Covid-19 pandemisi etkileri, bölgeyi benzeri görülmemiş durgunluğa sürüklüyor.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.40 artışla 98 bin 944 puanda başladığı Çarşamba günü 94 bin 602 puan ile 99 bin 44 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 2.73 düşüşle 95 bin 854 puanda kapandı. Çarşamba gününü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.99, BIST Mali Endeksi yüzde 4.55, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.92 düşüşle tamamladı.
DOLAR/TL NE KADAR OLDU?
Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil
alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.99 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 550/570 düzeyine döndü.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar
en düşük 6.8896 lira ve en yüksek 6.9216 lirayı gördükten sonra, 6.90 – 6.91 lira aralığında,
- euro en düşük 7.5032 lira ve en yüksek 7.5446 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,
- sterlin
en düşük 8.6095 lira ve en yüksek 8.6631 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
0
En Düşük
0
18:056,9104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
18:057,5308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
18:05381,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 381,06
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
381,84
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5882
|8,6313
|% -0,49
|
|Frank
|7,1149
|7,1578
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8316
|1,8408
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|3,31
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.499
|-5,60
|
|Tam
|2.505
|2.571
|-5,80
|
|Yarım
|1.219
|1.251
|-2,80
|
|Çeyrek
|611
|626
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,39
|15,43
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|27,98
|27,98
|0,29
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
-
17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
-
17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
-
17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem