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Dünya Bankası`ndan `borç hafifletme` çağrısı

18.04.2020 09:45

Son güncelleme : 18.04.2020 09:45
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, ticari kreditörlerin yoksul ülkelerin borçlarının hafifletilmesine yönelik çabaları desteklemesi gerektiğini ifade etti.



AA

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Malpass'in Kalkınma Komitesi Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

David Malpass, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle  büyük bir küresel resesyon beklediklerini, üretim, yatırım ve ticaretteki  düşüşler dikkate alındığında, bunun 2008-2009 Küresel Finansal Krizi'nde  yaşanandan daha derin olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Yoksul ülkelerin salgından ağır bir darbe aldığını aktaran Malpass,  aşırı yoksulluk içinde yaşayan dünya nüfusunun 3'te 2'sine ev sahipliği yapan  Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ülkelerinin ağır bir şekilde etkilendiğine  dikkati çekti.

David Malpass, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Dünya Bankası  Grubunun aldığı tedbirlere değinerek, "Dünya Bankası, bu sabah itibarıyla  gelişmekte olan 64 ülkedeki Kovid-19 programlarını finanse etti ve nisan sonuna  kadar bu sayıyı 100 ülkeye çıkaracağız." ifadesini kullandı.

YOKSUL ÜLKELERE DESTEK VURGUSU

Bankanın mevcut kaynaklarıyla gelecek 15 ayda 160 milyar dolarlık  finansman sunabileceğini anımsatan Malpass, bunun 50 milyar dolarının hibe ve  imtiyazlı kredilerle IDA tarafından sağlanacağını aktardı.

Dünya Bankası Başkanı Malpass, IDA ülkelerini desteklemeye yönelik  uluslararası çağrıda da bulunarak, 1 Mayıs'tan itibaren yoksul ülkelerin  borçlarının geri ödemesinin askıya alınmasına sağlanan G20 desteğini memnuniyetle  karşıladıklarını bildirdi.

Borçların hafifletilmesine yönelik tedbirlerin yoksul ülkeler için  önemini vurgulayan Malpass, "Hükümetlerin ticari kreditörlerinin de ülke  borçlarının hafifletilmesine yönelik çabaları desteklemesi gerekiyor."  değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Malpass, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın  toplantısında da çok taraflı kalkınma bankalarının Kovid-19 salgınından etkilenen  ülkeler için toplam 240 milyar dolarlık yardım kaynağının olduğunu kaydetti.

David Malpass, Kovid-19 salgınının ticarette korumacılığa neden olup  olmayacağına ilişkin bir soruya, "Umarım olmaz, ülkelerin bir adım ileriye  gitmesi ve 'bu krizi pazarlarımızı kapatmak için bir neden olarak  kullanmayacağız' demesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.





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