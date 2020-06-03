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ECB toplantısının ana gündemi Pandemi Acil Varlık Alım Programı olacak

03.06.2020 11:20

Son güncelleme : 03.06.2020 11:20
Piyasalar, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında ekonomiyi destekleyecek kararlar alınmasının devam etmesini beklerken, toplantının ana gündemi Pandemi Acil Varlık Alım Programı olacak.



AA

Toplantıda, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda 250-500 milyar avro civarında bir artış olması bekleniyor.

Ekonomistler, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda güncellemeye  gidileceğini ve mevduat faizinde de indirim olabileceğini belirterek, bankanın  tutanaklarda buna değindiğini söyledi.

ECB'nin nisan ayı para politikası toplantı tutanaklarında, eğer  ekonomik veriler bankanın, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı genişletmesini  gerektiriyorsa bunu en erken haziran ayında başlayabileceği belirtilmişti.

Banka, bundan önceki toplantısında, politika faizini sıfır, mevduat  faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit  bırakmıştı.

"PANDEMİ ACİL VARLIK ALIM PROGRAMI'NDA GÜNCELLEMEYE GİDİLECEK"

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot,  konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım  Programı'nda da 250 milyar avroluk artış yapabileceğini söyledi.

Groot, ECB'nin mevduat faizinde 10 baz puanlık indirime  gidebileceğini, bundan sonra da mevduat faizinin yüzde eksi 0,70'e  çekilebileceğini söyledi.

ECB'nin, tutanaklarında, haziran toplantısında Pandemi Acil Varlık  Alım Programı hakkında daha fazla bilgi vereceği açıklamasında bulunduğunu  anımsatan Groot, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda güncellemeye gidileceğini  kaydetti.

Groot, bankanın, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 2022'den önce  bitirmeyeceği öngörüsünde bulundu.

ECB'nin, Varlık Alım Programı'nın kompozisyonunda herhangi bir  değişikliğe gitmeyeceğini belirterek, varlık alımına farklı bir varlık sınıfının  eklenmeyeceğini söyledi.

"ECB, PANDEMİ ACİL VARLIK ALIM PROGRAMI'NI 2021'İN ORTASINA KADAR SÜRDÜREBİLİR"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense de ECB'nin, Pandemi Acil Varlık  Alım Programı'nı 500 milyar avro artırabileceği öngörüsünde bulundu.

Hense, ekonominin yavaş bir şekilde normale döneceğini ve hükümetlerin  finansal ihtiyaçlarının 2020'nin ötesinde de yüksek seviyede olacağını  belirterek, ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 2021'in ortasına kadar  sürdürebileceğini kaydetti.

Hense, ECB'nin, mevduat faiz oranını yüzde eksi 0,5'ten aşağıya  çekmeyeceği öngörüsünde bulundu.

"PARA POLİTİKASINDA DAHA FAZLA GENİŞLEMEYE GİDEBİLİR"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert ise ECB'nin, yarınki  toplantısında, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı genişletebileceğini söyledi.

Bankanın para politikasında daha fazla genişlemeye gidebileceği  öngörüsünde bulunan Schubert, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda 500 milyar  avroluk bir artış olabileceğini aktardı.




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