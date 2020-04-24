Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020`nin ikinci Enflasyon Raporu`nu 30 Nisan 2020 tarihinde açıklayacak.
Enflasyon Raporu 30 Nisan`da açıklanacak
24.04.2020 12:58
Son güncelleme : 24.04.2020 12:58
AA
TCMB'den yapılan duyuruya göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında, Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı 30 Nisan 2020 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilecek.
TCMB Başkanı Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacak.
Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
12:4298.832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 661,12
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.946
En Düşük
97.929
12:426,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
12:427,5082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4741
12:42387,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,07
|Açılış
|: 387,66
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|BAKAB
|8,70
|10.138.555
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.265.762
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.909.343
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|83.098.215
|% 9,98
|
|YUNSA
|11,35
|32.019.594
|% 9,98
|
|BALAT
|2,16
|96.360
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,30
|68.085
|% -9,09
|
|SELGD
|2,28
|179.509
|% -6,94
|
|DARDL
|7,65
|304.845
|% -6,59
|
|EMNIS
|2,33
|1.512
|% -6,05
|
|ECILC
|4,85
|413.221.430
|% 4,08
|
|GARAN
|8,11
|375.390.176
|% 0,50
|
|GUSGR
|3,07
|270.913.926
|% 8,87
|
|PETKM
|3,49
|258.312.937
|% 1,75
|
|SASA
|9,04
|224.928.263
|% 3,67
|
|GUSGR
|3,07
|270.913.926
|% 8,87
|
|ECILC
|4,85
|413.221.430
|% 4,08
|
|PETKM
|3,49
|258.312.937
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,81
|117.940.273
|% 0,56
|
|ODAS
|1,63
|86.294.517
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5657
|8,6087
|% 0,21
|
|Frank
|7,1128
|7,1556
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8493
|1,8586
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,01
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.545
|7,50
|
|Tam
|2.548
|2.611
|7,60
|
|Yarım
|1.241
|1.274
|3,70
|
|Çeyrek
|623
|637
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,28
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|21,23
|21,23
|-0,10
|