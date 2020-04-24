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Enflasyon Raporu 30 Nisan`da açıklanacak

24.04.2020 12:58

Son güncelleme : 24.04.2020 12:58
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020`nin ikinci Enflasyon Raporu`nu 30 Nisan 2020 tarihinde açıklayacak.



AA

TCMB'den yapılan duyuruya göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında, Enflasyon Raporu  2020-II Bilgilendirme Toplantısı 30 Nisan 2020 tarihinde sanal ortamda  gerçekleştirilecek.

TCMB Başkanı Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacak.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

 




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