Enflasyon Raporu 30 Nisan`da açıklanacak













AA

TCMB'den yapılan duyuruya göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında, Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı 30 Nisan 2020 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilecek.TCMB Başkanı Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacak.Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.