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Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon geriledi

31.03.2020 13:13

Son güncelleme : 31.03.2020 13:13
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 0,7`ye düştü.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubat ayında yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 0,7'ye indi.

Euro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine  bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün  ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,5 ile enerji  dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 4,3 ile de enerji izledi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.





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