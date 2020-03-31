Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 0,7`ye düştü.
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon geriledi
31.03.2020 13:13
Son güncelleme : 31.03.2020 13:13
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro
Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubat ayında yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 0,7'ye indi.
Euro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 4,3 ile de enerji izledi.
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para
politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
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|ECILC
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|IHLGM
|1,02
|69.058.118
|% 6,25
|
|YKBNK
|1,90
|101.781.601
|% 1,60
|
|GARAN
|8,27
|337.179.202
|% 2,86
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,1047
|8,1453
|% -0,47
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|Frank
|6,8049
|6,8459
|% -0,38
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|1,7535
|% -0,01
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|1.606
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|340
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|Cumhuriyet
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|14,92
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