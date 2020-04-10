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Fed bilançosunun büyüklüğü 6,13 trilyon dolara ulaştı

10.04.2020 07:26

Son güncelleme : 10.04.2020 07:54
ABD Merkez Bankası (Fed) bilançosunun büyüklüğü bu hafta 6,13 trilyon dolar seviyesine ulaştı.



Fed'in faizleri yüzde 0-0,25'e indirmesinden bu yana geçen 4 haftalık süreçte bilanço büyüklüğü 1,7 trilyon dolar arttı ve Fed'in elindeki tahvil miktarı ilk kez 5 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Fed'in elinde 1,46 trilyon dolar tutarında mortagage destekli menkul kıymet ve 3,63 trilyon dolar tutarında Hazine kağıdı var. Yabancı merkez bankaları ile likidite swap hatlarının kullanımı 348,5 milyar dolardan 358,1 milyar dolara yükseldi.





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