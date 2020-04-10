Fed bilançosunun büyüklüğü 6,13 trilyon dolara ulaştı

BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|69.719.031
|% 10,00
|TSPOR
|4,07
|505.296.645
|% 10,00
|BURVA
|17,93
|3.350.522
|% 10,00
|KLNMA
|36,74
|12.276.703
|% 10,00
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2833
|8,3248
|% -0,88
|Frank
|6,8749
|6,9163
|% -0,85
|Riyal
|1,7678
|1,7767
|% -1,54
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|Altın Gr.
|361
|361
|2,76
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
Seans Raporu
- 17:59KFEIN Yüzde 9.81 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 244, 549 adet işlem
- 17:58IPEKE Yüzde 7.47 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 222, 267 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3142, 93 artarak (% 2.84 ) 113, 986
- 17:55 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, GSRAY
- 17:55XU100 Endeks 95, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 751.00 milyon TL de