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`Fed ve Hazine`nin daha çok cephanesi var`

22.05.2020 09:07

Son güncelleme : 22.05.2020 09:15
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Hazinesi`nin, ekonomiyi desteklemek için kullanabilecekleri "daha çok cephaneleri" olduğunu vurguladı.



DHA

Trump, ABD ekonomisinin Fed'in yeni desteklerine gereksiniminin olduğunu düşünmediğini de ekledi.

Trump, Michigan'daki Ford fabrikasını ziyareti sırasında yaptığı bu konuşmasında ayrıca, eyalet valilerinin ekonomiyi yeniden açılmasına karşı çıkmaları durumunda, ABD hükümetinin buna tepki göstereceğini de vurguladı.

Trump gazetecilerin sorusu üzerine, Covid-19 salgınında ikinci bir dalga gelmesi durumunda ekonomiyi kapatmayı düşünmediklerini vurguladı:

"Biz yangını söndüreceğiz; ülkeyi kapatmayacağız. Yangını söndürecek durumdayız. Yangının kor ya da alev olması farketmez, onu söndüreceğiz; ancak, ülkeyi kapatmayacağız."




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