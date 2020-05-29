IMF Başkanı Kristalina Georgieva, corona virüs salgınının etkisi ile bu yıl global GSYH`nin yüzde 3`den fazla daralmasını beklediğini bildirdi.
`Global ekonomide daralma yüzde 3`ü aşabilir`
29.05.2020 09:06
Son güncelleme : 29.05.2020 09:06
Georgieva, "Nisan ayında bir global ekonominin yüzde 3 daralacağını öngördük ve şimdi daralmanın daha güçlü olabileceğini gösteren yeni veriler geliyor" diye konuştu.
"Global ekonomide alınan tedbirler benzeri görülmemiş seviye çıktı, açıklanan mali destekler 9 trilyon dolara ulaştı" diye konuşan Georgieva, IMF'in de hali hazırda 60 ülkeye 22 milyar dolar
yardım sağladığını vurguladı.
"GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR SERMAYE ÇIKIŞININ ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ GERİ ALDILAR"
IMF, gelişmekte olan piyasaların koronavirüs salgını sonrasında yaşanan 100 milyar dolar sermaye çıkışının 77 milyar dolarlık kısmını Nisan ve Mayıs aylarında geri aldıklarını tahmin etti.
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