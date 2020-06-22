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Güneydoğu Anadolu`dan 568,8 milyon dolarlık ihracat

22.06.2020 11:39

Son güncelleme : 22.06.2020 11:50
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) mayıs ayında 163 ülkeye 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



AA

AA muhabirinin, GAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayıs ayında  birliğe bağlı Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin,  Adıyaman ve Kilis'ten 163 ülkeye 2 bin 478 alandan dış satım yapıldı.

Mayıs ayında sanayi ürünleri ihracatından 346 milyon 500 bin dolar,  tarım ürünlerinden 221 milyon 16 bin dolar gelir elde eden GAİB üyesi firmalar,  madencilik sektöründe ise 1 milyon 294 bin dolar ihracat yaptı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 85 milyon dolarla halı sektörü  alırken, bunu 74 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 73 milyon  dolarla tekstil ve ham maddeleri sektörü izledi.

Ağaç mamulleri ve orman ürünlerinde de mayısta 34 milyon 865 bin dolar  gelir elde edildi.

GAİB'in mayıs ayı ihracatı, dünya genelinde etkili olan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 29  azaldı.

EN ÇOK İHRACAT IRAK'A

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk  sırada Irak yer aldı. Birlik üyesi firmalar mayısta Irak'a 157 milyon dolarlık  ürün sattı. Irak'ı 63 milyon dolarla ABD, 24 milyon dolarla Birleşik Krallık, 19  milyon dolarla Almanya, 17 milyon dolarla Suriye takip etti.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Güneydoğu'daki üretiminin Türkiye'nin ihracatında ciddi paya sahip  olduğunu söyledi.

Bölgedeki üretimin hız kesmeden devam ettiğine dikkati çeken Kileci,  "Bölgemiz tüm sektörleriyle sanayisi ve işletmeleriyle Türkiye'nin ihracatına  önemli katkılar sunmakta, içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda azimli üretici ve  ihracatçılarıyla hep birlikte var gücüyle çalışmaktadır." dedi.

"TOPARLANMA SİNYALLERİ ALMAYA BAŞLADIK"

Kileci, ülkelerin Kovid-19 salgının etkisini yitirmemesine rağmen  sınırlarını daha fazla kapalı tutmak ve ithalata sınırlama getirmek istemediğine  işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böyle devam edilirse dünya ticaretindeki durgunluk ve bunun ülke  ekonomilerine etkileri geri dönülmez zararlar verecektir. Koruma önlemlerine  devam etmek şartıyla sınır kapılarımızdaki araç geçişi, eski seyrine dönmeye  başladı. Salgın nedeniyle bekletilen siparişler yavaş yavaş yerlerine ulaşıyor.  Mart ayından itibaren ihracatta ciddi düşüşler yaşanmıştı. Mayıs sonu itibarıyla  düşüş hızı yavaşladı, toparlanma sinyalleri almaya başladık."




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