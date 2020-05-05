Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesiyle 11 milyar 82,2 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 11 milyar lira borçlandı
05.05.2020 16:31
Son güncelleme : 05.05.2020 16:31
AA
Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 9,43, bileşik faiz yüzde 9,65 oldu.
Nominal teklifin 7 milyar 990 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 335 milyon lira, net satış 3 milyar 309,3 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihaleye, piyasa yapıcılarından 8 milyar 101,5 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili
yeniden ihraç edildi.
İhalede reel basit faiz yüzde 1,99, reel bileşik faiz ise yüzde 2 oldu.
Nominal teklifin 4 milyar 165 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 170 milyon lira, net satış 2 milyar 272,9 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihaleye, piyasa yapıcılarından 3 milyar 524 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 11 milyar 82,2 milyon lira borçlandı.
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